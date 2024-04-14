الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل برد أقوى حال أقدموا على خطوة متهوّرة

توعّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برد أقوى على أي خطوة متهوّرة قد تقدم عليها إسرائيل وحلفاؤها

جاء ذلك بعد ساعات من شنّ طهران، بالصواريخ والمسيّرات، هجوما على إسرائيل ردّا على قصف قنصلية إيران في دمشق.

وقال رئيسي في بيان، اليوم الأحد: «إذا قام النظام الصهيوني أو داعموه بأي تصرف متهوّر، سيتلقون ردّاً أقوى وأكثر حزماً»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، وذلك ردا منها على ضربة على مجمع سفارتها في دمشق.

وتُثار حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.