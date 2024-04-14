15 مليون جنيه إيرادات شباك تذاكر السينما في رابع أيام عيد الفطر

حقق شباك تذاكر السينما المصرية أمس السبت، الموافق رابع يوم عيد الفطر 15 مليونا و216 ألف جنيه، مقسمة على 5 أفلام، كانت الصدارة فيها من نصيب فيلم "شقو"، الذي حقق أمس 7 ملايين و305 آلاف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته على مدار 5 أيام عرض إلى 34 مليونا و976 ألف جنيه.

والفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشهد عودة الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني؛ للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم في مسلسل "جراند أوتيل" الذي عرض في موسم رمضان 2016.

والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن مستوحي من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجى يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة، إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كلا من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمي ضيفا للشرف.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا 6 ملايين و7 آلاف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته 24 مليونا و346 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معماري يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيء صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

والمركز الثالث كان من نصيب فيلم "عالماشي" محققا مليونا و503 آلاف، لتصل إجمالي إيراداته إلى 7 ملايين و544 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وبطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف.

والفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، ومن خلال البوستر يظهر علي ربيع، وهو يجلس علي الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضيه الكسل وتأثيرها علي حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم "أسود ملون" محققا 317 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته مليون و538 ألف جنيه، هو من إخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، ويشارك في بطولته رنا رئيس، وبيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، وميس حمدان، وأحمد فتحي، ومنة عرفة، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعي، وطاهر أبو ليلة، كما يظهر فيه أيضا مغنى المهرجانات عصام صاصا.

والفيلم الذي كان يحمل اسم «المكلكعين»، قبل تغييره إلى «أسود ملون» كان من المقرر طرحه في عيد الحب الماضي وتم تأجيله إلى عيد الفطر، وتدور الأحداث في إطار إجتماعي كوميدي رومانسي، ويتناول فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة خاصًة قصص الحب الحديثة، والظواهر التي تصاحبها، وعلاقة كل هذا بالحياة الحديثة التي نعيشها، ويجسد بيومي فؤاد في الفيلم شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

فيما احتل المركز الخامس والأخير فيلم "الحريفة"، المستمر في المنافسة منذ الموسم الماضي، حيث حقق أمس 82 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 14 أسبوع عرض إلى 74 مليونا و165 ألف جنيه.

كان "الحريفة" دخل قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي يتصدرها "بيت الروبي" بـ120 مليون جنيه، ليحتل "الحريفة" بذلك المركز السابع في القائمة، بعد أن كسر الأرقام التي حققها فيلم "البدلة"، بطولة تامر حسني، فيما يفصل "الحريفة" عن المركز السادس الذي يحتله فيلم "الممر"، حوالي 400 ألف جنيه فقط.

فيلم "الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.