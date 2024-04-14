المستشار الألماني يزور مدينة تشونجتشينج المليونية في الصين

في مستهل زيارته إلى الصين التي تستغرق ثلاثة أيام، وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة تشونجتشينج، التي تعد المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة.

ويعتزم شولتس هناك زيارة منشأة لإنتاج محركات الهيدروجين تابعة لشركة "بوش" الألمانية، إلى جانب التحدث مع طلاب حول التخطيط الحضري، ومقابلة سكرتير الحزب الإقليمي يوان جياجون.

وبسبب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل، لم يتضح بعد حتى وصول المستشار إلى الصين ما إذا كان برنامج الزيارة سيستمر كما هو مخطط أم لا. وقد يؤثر الوضع في الشرق الأوسط على مسار الزيارة خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتوجه شولتس غدا الاثنين من تشونجتشينج إلى مدينة شنغهاي الاقتصادية، ثم يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين بعد غد الثلاثاء.

ويرافق المستشار خلال الزيارة حوالي عشرة من كبار مديري الشركات، من بينهم رؤساء شركتي "مرسيديس-بنز" و"بي إم دبليو" للسيارات وشركة "باسف" للصناعات الكيماوية، كما سيتواجد معه في بكين وزير الزراعة جيم أوزديمير، ووزير النقل فولكر فيسينج، ووزيرة البيئة شتيفه ليمكه.

وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في ديسمبر 2021. وكانت زيارته الأولى التي جرت في نوفمبر 2022 عبارة عن رحلة ليوم واحد فقط بسبب استمرار جائحة كورونا. وهذه المرة ستسغرق الزيارة ثلاثة أيام، وهي أطول زيارة يقضيها شولتس حتى الآن لبلد واحد.