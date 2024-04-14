العراق والأردن ولبنان وإسرائيل يعيدون فتح مجالاتهم الجوية بعد إغلاقها الليلة الماضية

أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.



وقالت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في بيان لها إن مطار رفيق الحريري الدولي استأنف عمله صباح اليوم الأحد عند الساعة الـ7، بعد إغلاق استثنائي طيلة ساعات الليل.

كما أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 4:30 فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش.

وفي عمان قال رئيس هيئة الطيران المدني إنه جرى إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى إلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة الـ11:00 قبل الظهر بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت سلطات الطيران المدني العراقية إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للبلاد بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.