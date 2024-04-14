رد صناع وأبطال فريق عمل مسلسل «الحشاشين» على الانتقادات الموجهة إلى العمل لاستخدامه اللغة العامية.‏

ودافع الفنان كريم عبد العزيز خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، عن استخدام اللغة العامية في المسلسل، مؤكدا أن الهدف الأساسي لأي عمل فني هو الوصول إلى أكبر قدر ‏من الجمهور.‏

ورأى أن اللغة العامية المصرية هي أكثر لغة دارجة ومعروفة في الوطن العربي، وبالتالي فإن استخدامها يسهل على ‏المشاهدين من مختلف الدول فهم أحداث المسلسل، لافتا أن العمل اعتمد على مزيج بين العربية الفصحى والعامية.‏

واعتبر أن الجمع بين العامية والفحى كان «أمرا صعبا للغاية»، موضحا أن استخدام اللغة الفصحى استهدف خلق شعور ‏بالتاريخية وحالة المكان، بينما كانت العامية هي اللغة الأكثر سهولة وملاءمة للتواصل مع الجمهور‎.‎

من جانبه شدد المؤلف عبد الرحيم كمال، أن العامية المصرية لغة «عامية فصيحة» في حد ذاتها، مضيفا أن «اللغة ‏العربية لغة عربية مكتوبة أو لغة فصيحة المعنى»، مؤكدا أن قرار استخدام اللغة العامية كان مدروسا ومقصودا.‏

وذكر أن 110 مليون مصري يتحدثون العامية المصرية ويفهمها 450 مليون عربي، مؤكدا أنها اللغة الأنسب للوصول ‏إلى أكبر جمهور، نافيا استخدامها بسبب قدرات بعض الممثلين الشباب.‏

من جانبه، أكد المخرج بيتر ميمي أن اللغة العربية الفصحى تتمتع بجمالها وتأثيرها، بينما تتميز العامية بسهولة فهمها، ‏موضحا أن اختيارهم للعامية جاء؛ بهدف تسهيل فهم المسلسل على الجمهور، لا سيما أن الشخصيات في المسلسل ‏فارسية الأصل، ولم تكن تتحدث العربية في الأساس‎.