رد صناع وأبطال فريق عمل مسلسل «الحشاشين» على الانتقادات الموجهة إلى العمل لاستخدامه اللغة العامية.
ودافع الفنان كريم عبد العزيز خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON E» مساء السبت، عن استخدام اللغة العامية في المسلسل، مؤكدا أن الهدف الأساسي لأي عمل فني هو الوصول إلى أكبر قدر من الجمهور.
ورأى أن اللغة العامية المصرية هي أكثر لغة دارجة ومعروفة في الوطن العربي، وبالتالي فإن استخدامها يسهل على المشاهدين من مختلف الدول فهم أحداث المسلسل، لافتا أن العمل اعتمد على مزيج بين العربية الفصحى والعامية.
واعتبر أن الجمع بين العامية والفحى كان «أمرا صعبا للغاية»، موضحا أن استخدام اللغة الفصحى استهدف خلق شعور بالتاريخية وحالة المكان، بينما كانت العامية هي اللغة الأكثر سهولة وملاءمة للتواصل مع الجمهور.
من جانبه شدد المؤلف عبد الرحيم كمال، أن العامية المصرية لغة «عامية فصيحة» في حد ذاتها، مضيفا أن «اللغة العربية لغة عربية مكتوبة أو لغة فصيحة المعنى»، مؤكدا أن قرار استخدام اللغة العامية كان مدروسا ومقصودا.
وذكر أن 110 مليون مصري يتحدثون العامية المصرية ويفهمها 450 مليون عربي، مؤكدا أنها اللغة الأنسب للوصول إلى أكبر جمهور، نافيا استخدامها بسبب قدرات بعض الممثلين الشباب.
من جانبه، أكد المخرج بيتر ميمي أن اللغة العربية الفصحى تتمتع بجمالها وتأثيرها، بينما تتميز العامية بسهولة فهمها، موضحا أن اختيارهم للعامية جاء؛ بهدف تسهيل فهم المسلسل على الجمهور، لا سيما أن الشخصيات في المسلسل فارسية الأصل، ولم تكن تتحدث العربية في الأساس.