رئيس البرازيل السابق بولسونارو يجري جراحة لعلاج انسداد في الأمعاء

خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لعملية جراحية جديدة بسبب انسداد معوي، وقال أطباء في برازيليا إن العملية انتهت في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أكثر من 12 ساعة.

وكان الزعيم المحاظ قد نقل إلى المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي بسبب مشاكل تتعلق بالآثار طويلة المدى لحادث الطعن في البطن الذي تعرض له في سبتمبر 2018. وقال أطباء في مستشفى دي إف ستار إن الفحوصات التصويرية الجديدة كشفت عن الحاجة إلى جراحة لإزالة الالتصاقات المعوية وإعادة بناء جدار البطن.

وقالوا في بيان إنه لم تحدث مضاعفات أثناء العملية، وأن بولسونارو يتعافى الآن في العناية المركزة في حالة مستقرة.

ولطالما كان بولسونارو يدخل ويخرج من المستشفيات منذ الهجوم الذي تعرض له في مناسبة مرتبطة بحملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2018. وخضع لعدة عمليات جراحية خلال فترة رئاسته من 2019 إلى 2022.

ونقل بولسونارو يوم الجمعة إلى مستشفى في سانتا كروز، وهي مدينة صغيرة في ريو جراندي دو نورتي، ونقل لاحقا إلى مستشفى في عاصمة الولاية، ناتال. وقال الأطباء إن عائلته طلبت نقله إلى برازيليا يوم السبت.