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نشر المنتج الفني هاني عبد الله عبر حسابه بفيسبوك عددًا من صور كواليس فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين وتأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، إعلانًا عن استئناف تصويره.

وعلق هاني على الصور التي نشرها وكتب: "توكلنا على الله. استئناف تصوير فيلم إن غاب القط، وربنا يكرمنا".

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آسر ياسين وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وسماح أنور، وعلي صبحي.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان آسر ياسين في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "قلبي ومفتاحه" والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًّا ونقديًّا كبيرًا.