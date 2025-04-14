الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض الرسوم المضادة على المنتجات الأمريكية حتى منتصف يوليو

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قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل فرض الرسوم الخاصة المقررة على المنتجات الأمريكية في إطار الصراع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

ونشر الاتحاد الأوروبي إخطارا في الجريدة الرسمية له تنفيذا لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تأجيل تطبيق الرسوم.

كانت فون دير لاين قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل تطبيق الرسوم التي كان مقررا تطبيقها في منتصف الشهر الحالي لمدة 3 شهور.

وجاء الإعلان الأوروبي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض أغلب الرسوم الجمركية التي كان قد قرر فرضها على واردات بلاده خلال الشهر الحالي لمدة 90 يوما.

وتتيح هذه المهلة المتبادلة الفرصة للتفاوض بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.

ويزور مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الولايات المتحدة حاليا "لبحث سبل التوصل إلى حل تفاوضي خلال اجتماعاته مع زملائه الأمريكيين" بحسب بيان للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وإذا لم تكن المحادثات مع الأمريكيين مرضية سيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية.