 الهند تسعى لحسم الجوانب الرئيسية لمحادثات تجارية مع أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسعى لحسم الجوانب الرئيسية لمحادثات تجارية مع أمريكا

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 10:51 ص

قال مسئول في نيودلهي، إن الهند ستبدأ مناقشات تجارية محددة حسب القطاعات مع الولايات المتحدة اليوم الإثنين، فيما تسارع الدولة الواقعة في جنوب آسيا للاستفادة من تعليق الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية الإضافية لمدة ثلاثة أشهر.

وأبلغ مسئول رفيع المستوى مطلع على التطورات وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن المحادثات الافتراضية ستبدأ هذا الأسبوع.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته تماشيا مع البروتوكول، أن الجانبين يهدفان بحلول نهاية مايو إلى الوصول لبيان القطاعات التي يمكن لكلا الطرفين تقديم تنازلات بشأنها.

وكانت وسائل إعلام هندية محلية هي أول من كشف عن هذا التطور اليوم الإثنين.

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