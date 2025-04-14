رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات الملتقى الرياضي لطلاب المدارس وذوي الهمم

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات الملتقى الرياضي لطلاب المدارس وذوي الهمم بكلية علوم الرياضة بالجامعة، وذلك تحت شعار "شخصية طالب رياضي".

ويأتي ذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف إلى دمج الطلاب من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زينة عميد كلية علوم الرياضة، ووكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس وممثلي الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اللقاء يهدف إلى تعريف طلبة المدارس ببعض المهارات التي يكتسبها الطلاب بكلية علوم الرياضة، وتعلم عدد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب، وتنشئة جيل رياضي متكامل، ودمج طلبة المدارس مع طلبة الكليات، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضياً.

من جابنه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن فعاليات الملتقى تضمنت عددا من المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية، كرة قدم، وكرة يد، وكرة طائرة، وتنس طاولة، والألعاب الفردية، وألعاب ترويحية، وذلك من خلال طلبة كلية التربية الرياضية.

كما تضمن اللقاء ورشة عمل مميزة بعنوان "العلاج بالفن والتلوين لتلاميذ المدارس"؛ بهدف التحليل النفسي للرسم ومعرفة المعوقات النفسية واكتشاف الذكاءات المتعددة من خلال مدربين متخصصين.

وشارك في فعاليات اللقاء 500 مشارك، و350 طالبا وطالبة من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، 50 من ذوي القدرات والهمم، و100 طالب وطالبة من كلية علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ.