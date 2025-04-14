يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة، في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" والذي يقدمه مواهب إبداعية من طلبة كلية هندسة المطرية برؤية معاصرة تواكب التحديات النفسية والدرامية التي تناقشها الرواية الشهيرة للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي.

يأتي العرض المسرحي من خلال استراتيجية جمعية مصر الحديدة، التابع لها المكتبة، بقيادة رئيس الجمعية ومجلس الإدارة، حيث تتبنى المواهب في كل منصاتها الثقافية والإبداعية والتى تعد الثروة الحقيقية التي تملكها الدولة في أبنائها، والتي تستوجب توفير البيئة المناسبة لرعايتهم وتنمية قدراتهم.



تدور أحداث "الجريمة والعقاب" حول شخصية "راسكولنيكوف"، الشاب الذي يرتكب جريمة قتل بدافع فلسفي، ليجد نفسه في صراع داخلي مستمر مع نفسه، يواجه فيه الذنب والندم والهواجس التي تطارده.

العرض يقدم هذه الفكرة الفلسفية بتفاصيل نفسية معقدة، ويكشف من خلالها الصراع المستمر بين الخير والشر، والغفران والعقاب، في رحلة فكرية وعاطفية يقودها الممثلون على خشبة المسرح.



العرض من إخراج توني إيهاب الذى قاد العمل برؤية فنية جمعت بين العمق الفلسفي والبساطة البصرية، حيث اختار أن يسلط الضوء على الصراع النفسي للشخصيات من خلال توظيف الإضاءة والموسيقى بشكل رمزي، يعكس الحالة الداخلية لكل شخصية، كما أن الإخراج اعتمد أيضًا على تكوينات حركية دقيقة ونَفَس سينمائي في بعض المشاهد، زاد من التوتر والانعزال النفسي اللي بيعيشه البطل، من غير ما يبعد العرض عن روحه المسرحية الأصيلة، مساعدو الإخراج مروان أشرف و عمر شريف، الديكور بقيادة السيد محمد.



العرض يضم مجموعة من الممثلين المبدعين الذين قدموا أداءً استثنائيًا، من بينهم عمر شريف، محمد منتصر، سما طارق، مروان أشرف، عبدالوهاب محمد، يوسف يحيى، بسملة صابر، وليد علاء، محمد حسن، ندى سامي جمعة، إبراهيم ، عمر عصام، بسنت بولس.



يذكر أن العرض المسرحى الجريمة والعقاب حائز حقق نجاحًا استثنائيًا من خلال 8 جوائز في مهرجان الذاتي للعروض المسرحية بجامعة حلوان.

ومن بين الجوائز التي فاز بها العرض مركز أول في الإضاءة محمود جراتسي، مركز أول في الديكور السيد محمد، مركز أول في الإعداد محمود الحسيني، أفضل ممثلة دور ثاني - مركز أول ندى سامي، أفضل مخرج - مركز ثاني توني إيهاب، مركز ثالث في الملابس فرح محمد، أفضل ممثل دور أول - مركز ثالث: عمر شريف أفضل عرض مسرحي.