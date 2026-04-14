وزيرة بريطانية: أشعر بخيبة أمل وغضب ​لأن ​واشنطن دخلت الحرب دون ​خطة انسحاب ​واضحة

نقلت صحيفة "ميرور" ​عن وزيرة المالية ‌البريطانية، ريتشل ريفز، قولها يوم الثلاثاء إنها ​تشعر "بخيبة ​أمل وغضب شديدين" إزاء ⁠ما وصفته بفشل ​الولايات المتحدة في ​وضع خطة انسحاب واضحة أو تحديد أهداف معينة ​للحرب في ​إيران.

وقالت ريفز للصحيفة: "هذه حرب لم ‌نبدأها، ⁠حرب لم نكن نريدها. أشعر بخيبة أمل وغضب شديدين ​لأن ​الولايات ⁠المتحدة دخلت هذه الحرب دون ​خطّة انسحاب ​واضحة، ⁠ودون فكر واضح لما كانت تسعى ⁠لتحقيقه".

وأضافت: "بناء على ذلك، فإن مضيق هرمز أصبح الآن مغلقاً، وسوف نستضيف هذا الأسبوع مؤتمراً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن كيفية تأمين العبور عبر مضيق هرمز".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الفرنسية ⁠الثلاثاء، ‌إن الرئيس إيمانويل ​ماكرون ورئيس ⁠الوزراء البريطاني كير ستارمر ⁠سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في ​باريس الجمعة، يضم الدول الراغبة في ⁠المساهمة في ​المهمة ​الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة ‌حرية الملاحة في ​مضيق هرمز ⁠حينما تسمح ​الظروف ⁠الأمنية بذلك.

وأفاد ‌دبلوماسيان أوروبيان بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون ‌اجتماعاً عبر الفيديو الأربعاء، قبل ​اجتماع القادة.