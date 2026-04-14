هيئة بريطانية: إصابة سفينة بجسمين مجهولين قبالة عُمان

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" عن تعرض سفينة "لإصابة بجسمين مجهولين" في 7 أبريل الجاري قبالة مدينة رأس الحد في سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن الهجوم استهدف سفينة شحن سائبة (أي تحمل بضاعة غير معبأة من السلع الأساسية من غير تغليف في عبوات) على بعد 112 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة رأس الحد.

وأفاد البيان بأن حريقا اندلع في السفينة عقب الهجوم دون إيضاح الجهة التي تتبع لها، وأن البحرية الباكستانية قدمت المساعدة إليها.

وذكر أن الحادث وقع في 7 أبريل الجاري، إلا أنه تم الإبلاغ عنه اليوم.

يأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.