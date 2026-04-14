شركة راينميتال الألمانية تؤسس مشروعا مشتركا لإنتاج صواريخ جوالة

يعتزم عملاق الصناعات الدفاعية الألماني "راينميتال" زيادة إنتاج الصواريخ الجوالة وأنظمة الصواريخ بالتعاون مع الشريك الهولندي "ديستينوس".

وأفادت راينميتال، في مقرها بمدينة دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة لتوريد هذه الأنظمة أيضا إلى أوكرانيا.

ويسعى الشريكان إلى تأسيس شركة "راينميتال ديستينوس سترايك سيستمز" في النصف الثاني من عام 2026. ومن المقرر أيضا إنتاج الصاروخ الجوال "روتا"، الذي تستخدمه أوكرانيا بالفعل ضد أهداف روسية، بعدما أصبحت إمدادات إضافية من الولايات المتحدة غير مؤكدة عدة مرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، أرمين بابيرجر: "يتعين علينا توسيع القاعدة الصناعية لأنظمة الدفاع الحديثة في أوروبا. هذا المشروع المشترك يعكس هذه الضرورة".

وتطور ديستينوس - بحسب بياناتها - أنظمة صواريخ جوالة ومحركات توربينية نفاثة وتصنعها، وتمتلك برنامجا للإنتاج التسلسلي في أوروبا، يتم من خلاله تصنيع أكثر من ألفي نظام صاروخي سنويا.