أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

شركة راينميتال الألمانية تؤسس مشروعا مشتركا لإنتاج صواريخ جوالة

دوسلدورف/برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:20 ص

يعتزم عملاق الصناعات الدفاعية الألماني "راينميتال" زيادة إنتاج الصواريخ الجوالة وأنظمة الصواريخ بالتعاون مع الشريك الهولندي "ديستينوس".

وأفادت راينميتال، في مقرها بمدينة دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة لتوريد هذه الأنظمة أيضا إلى أوكرانيا.

ويسعى الشريكان إلى تأسيس شركة "راينميتال ديستينوس سترايك سيستمز" في النصف الثاني من عام 2026. ومن المقرر أيضا إنتاج الصاروخ الجوال "روتا"، الذي تستخدمه أوكرانيا بالفعل ضد أهداف روسية، بعدما أصبحت إمدادات إضافية من الولايات المتحدة غير مؤكدة عدة مرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، أرمين بابيرجر: "يتعين علينا توسيع القاعدة الصناعية لأنظمة الدفاع الحديثة في أوروبا. هذا المشروع المشترك يعكس هذه الضرورة".

وتطور ديستينوس - بحسب بياناتها - أنظمة صواريخ جوالة ومحركات توربينية نفاثة وتصنعها، وتمتلك برنامجا للإنتاج التسلسلي في أوروبا، يتم من خلاله تصنيع أكثر من ألفي نظام صاروخي سنويا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك