رئيس مجلس النواب اللبناني: حق فلسطين لن يسقط بصفقة أو غفلة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس أن حق فلسطين لن يسقط بصفقة أو غفلة ويجب ألا تنسى.

وقال بري، في كلمة اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 72 لنكبة فلسطين حسبما أفادت الوكالة "الوطنية للاعلام اللبنانية"، إن "كل فلسطين من بحرها لنهرها ... لها السلام والتحية وصلاة دائمة للخلاص من وباء الاحتلال".

وأضاف: "هي قضية الأرض والسماء ووطن الأنبياء والشهداء يجب ألا تنسى من دعم ودعاء"

وتابع أن "سقطت ذات يوم بنكبة لن يسقط حقها بصفقة أو غفلة ويجب ألا تنسى ومقاومتها حق يعلو ولا يعلى عليه".

يشار إلى أن النكبة مصطلح فلسطيني يتعلق بإقامة دولة إسرائيل في عام 1948 وهجرة عدد كبير من الفلسطينيين الذين يقومون بإحيائه في 15 أيار /مايو من كل عام .