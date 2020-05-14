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كشف محمد ابراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أخر تطورات حالة خالد قمر، مهاجم الفريق، بعد إجرائه لجراحة الزائدة، مشيرا إلى أن قرار عودة مسابقة الدوري في يد الدولة.

وقال إبراهيم في تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "خالد قمر أجرى عملية استئصال الزائدة أمس بنجاح وسيعود للتدريبات المنزلية خلال يومين".

عن التعاقد مع اسلام صالح، لاعب نادي مصر: "الوقت الحالي لا يسمح بالحديث عن تعاقدات جديدة، رئيس مجلس الإدارة الاستاذ محمد مصيلحي و طلعت يوسف (المدير الفني) أجلا التفكير في التعاقدات لحين وضوح الرؤية وتحديد مصير الدوري".

وأردف: "نواصل للتدريبات عبر الفيديو خلال الفترة الحالية، اللاعبون لديهم رغبة في التدريبات والحفاظ على لياقتهم، ولا نفرض عليهم الجري، كل حسب استطاعته".

وختم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن قرار عودة مسابقة الدوري في يد الدولة.



