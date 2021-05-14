دبابات إسرائيلية تطلق أعيرة تحذيرية باتجاه العشرات قرب السياج الحدودي مع لبنان

أطلقت دبابات إسرائيلية أعيرة تحذيرية باتجاه عشرات الأشخاص قرب السياج الحدودي مع لبنان، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية.



جاء ذلك في وقت يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منذ 8 مايو الجاري، تصعيدا حادا مستمرا، بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.



والاثنين، بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".



وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن استشهاد 119 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و11 امرأة، فضلا عن سقوط 625 مصابا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.