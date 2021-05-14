بريطانيا تعلن وفاة أول 4 حالات محلية بسلالة كورونا الهندية

تسببت السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في وفاة أربعة أشخاص بالمملكة المتحدة متأثرين بإصابتهم، وتعد هذه الحالات هي أول حالات وفاة محلية معروفة إثر السلالة الجديدة.



ووفقًا لبيانات نشرتها حكومة البلاد - أوردتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ - فإن حالات الوفاة الأربعة كانت بسبب سلالة الفيروس B.1.617.2 - المصنفة في الوقت الحالي بأنها "مثيرة للقلق" - وحدثت خلال الفترة بين الـ 5 إلى 15 من شهر مايو الجاري.



وهناك مخاوف من أن انتشار السلالة المتحورة قد يتسبب في إرجاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للمراحل النهائية لتخفيف حالة الإغلاق - المفروضة في البلاد لمكافحة المرض - المقررة خلال شهر يونيو المقبل.