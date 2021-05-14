دعت دوقة كامبريدج، الأميرة كيت زوجة الأمير ويليام، الجمهور الإنجليزى للبحث عن نسخ من كتابها الذى يعرض صورًا فوتوغرافية تؤرخ فترة انتشار وباء «كورونا» منذ أيامه الأولى وحتى الآن، والذى تم إخفاء نسخ منه فى أنحاء متفرقة من بريطانيا.



وافتتحت الأميرة مراسم البحث بوضع نسخة من الكتاب الذى يحمل اسم «حافظ على ثباتك.. وصف لما مرت به أمتنا فى عام 2020» عند تمثال الملكة فيكتوريا المطل على الممشى العريض خارج حدائق قصر «كينسينجتون» فى لندن هذا الأسبوع، نقلًا عن شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية.



وسيتضمن كل كتاب خطابًا من الدوقة مطويًا بالداخل، وكل نسخة ستكون مزينة بملصق كتاب وشريط ذهبى، ولإعطاء فكرة للمعجبين حول مكان وجود الكتب كشفت الأميرة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن النسخ تم إخفاؤها فى الأماكن التى منحت الناس ــ لا سيما المشاركين فى تصوير الصور التى تمت إضافتها للكتاب ــ الأمل خلال فترة الإغلاق الكامل الذى مرت به المملكة المتحدة بعد تفشى وباء «كورونا»، وقد غردت الأميرة عبر حسابها قائلة: «فليبدأ البحث!».



وقد أطلقت الأميرة كيت مبادرة «حافظ على ثباتك» فى شهر مايو الماضى فى محاولة لتشجيع الناس على التقاط صور للحفاظ على «روح بريطانيا» خلال انتشار الوباء، ويضم الكتاب مجموعة متنوعة من الصور؛ فبعضها عن الممرضات النائمات، وبعضها عن محاولات تأقلم المسنين مع انتشار الوباء، وتكيُّف العائلات مع الدراسة التى انتقلت إلى رحاب المنازل، وقد تم اختيار صورة 100 لإدراجها فى الكتاب.



يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه زوجة الأمير هارى، ميجان دوقة ساسكس، عن خطط لإصدار كتابها الأول للأطفال الذى يحمل عنوان «دكة الجلوس»، وقالت ميجان إن المنشور مستوحى من علاقة الزوج الأمير هارى مع ابنهما أرشى.



ومن المقرر طرح الكتاب للبيع شهر يونيو القادم، وهو يعرض عملًا فنيًا للرسام الحائز على جائزة كريستيان روبنسون، ومن المقرر أن تروى الدوقة نسخة الكتاب الصوتى بنفسها.