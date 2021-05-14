نادال يلحق بديوكوفيتش في دور الثمانية ببطولة روما للأساتذة

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صعد النجم الإسباني رافاييل نادال إلى دور الثمانية ببطولة روما لتنس الأساتذة بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام الكندي دينيس شابوفالوف وتغلب عليه 3 / 6 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 3) مساء الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر.

ولحق نادال بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حسم تأهله لدور الثمانية بالفوز في وقت سابق على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 / 2 و6 / 1 .

وتلقى نادال، الملقب باسم "ملك الملاعب الرملية" هزيمتين على الملاعب الرملية هذا الموسم وبدا في طريقه نحو تلقي الهزيمة الثالثة عندما تأخر أمام شابوفالوف 3 / 6 وصفر / 3 .

لكن نادال استعاد توازنه في الوقت المناسب لينتزع المجموعة الثانية، ثم واجه منافسة شرسة خلال المجموعة الثالثة واحتاج لخوض مجموعة فاصلة لحسمها وانتزاع بطاقة التأهل وذلك بعد مباراة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقال نادال :"إنه انتصار مهم بالنسبة لي أن أحقق الفوز في مثل هذه المباريات، فقد استمرت المباراة ثلاث ساعات و27 دقيقة، واستمرت المباراة النهائية لبطولة برشلونة لمدة ثلاث ساعات و38 دقيقة، إنها مباريات طويلة."

وأوضح نادال :"تحقيق الفوز بمثل هذه المباريات أمام لاعبين شبان، يمنحني الثقة في جسدي."

ويلتقي نادال في دور الثمانية، الألماني ألكسندر زفيريف الذي تأهل بالفوز على الياباني كي نيشيكوري، بينما يلتقي ديوكوفيتش اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الخامس للبطولة والذي تأهل بالفوز على ماتيو بيريتيني.