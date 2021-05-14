سلطات تايوان تدعو السكان لتحميل تطبيق ذكي للتباعد الاجتماعي

حثت السطات التايوانية السكان، على تحميل تطبيق خاص بالتباعد الاجتماعي بعد أن سجلت الجزيرة 29 حالة عدوى بفيروس كورونا انتقلت محليا، وهو رقم قياسي للحالات اليومية منذ تفشي كوفيد- 19.



وأوضح مركز السيطرة على الأمراض في تايوان أن من بين المصابين 16 امرأة و13 رجلا



وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية تشين شيه- تشونج، الذي يرأس المركز المركزي لمكافحة الأوبئة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن من بين هذه الحالات الجديدة المنقولة محليا سبع حالات لم يتسن معرفة مصادر انتقال العدوى إليها.



وذكر أن الحالات المتبقية مرتبطة بمجموعات العدوى المعروفة في شمال تايوان.



وأوضح تشين أن الحكومة تعمل على تعقب المصادر المحتملة لعدوى فيروس كورونا، وحث السكان على تحميل تطبيق للمساعدة في احتواء الفيروس.