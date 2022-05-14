الهند تحظر صادرات القمح: الأمن الغذائي في البلاد يتعرض للتهديد

حظرت الهند صادرات القمح الذي يعتمد عليه العالم؛ للتخفيف من قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتقول إن الأمن الغذائي في البلاد يتعرض للتهديد.

وقالت الإدارة العامة الهندية للتجارة الخارجية، في إخطار بتاريخ 13 مايو الجاري، إنه سيتم مواصلة السماح بالصادرات إلى الدول التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي وعلى أساس طلبات حكوماتها. وسيتم حظر كل الشحنات الجديدة الأخرى بتأثير فوري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن القرار الخاص بوقف صادرات القمح يلقي الضوء على مخاوف الهند إزاء حدوث تضخم مرتفع، مما يضيف المزيد إلى موجة الحمائية الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.