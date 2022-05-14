الرئيس الأوكراني: لا يمكن لأحد التنبؤ إلى متى تستمر الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يمكن لأحد التنبؤ إلى متى ستستمر الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وأضاف في مقطع فيديو، في ظهور معتاد بشكل يومي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، أنّ الأوكرانيين يبذلون كل ما في وسعهم لطرد الروس، متابعا: «هذا سيعتمد للأسف ليس فقط على شعبنا، الذي يبذل أقصى ما لديه.. هذا سيعتمد على شركائنا، على الدول الأوروبية. على العالم بأسره».

وأعرب زيلينسكي عن شكره لجميع الذين يعملون على تشديد العقوبات على روسيا، وزيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، قائلا: «هذه الوصفة الوحيدة لحماية الحرية في مواجهة الغزو الروسي.. وبالنسبة للدول الغربية، فهذه ليست مجرد نفقات. هذا لا يتعلق بالمحاسبة، إنه يتعلق بالمستقبل».

وأشار زيلينسكي إلى إسقاط أوكرانيا، يوم الجمعة، الطائرة الروسية رقم 200 في الحرب، لافتا لما أسماها «خسائر روسية فادحة» في الدبابات والمدرعات والمروحيات والطائرات المسيرة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا في مفاوضات صعبة للغاية لمحاولة إجلاء المقاتلين الجرحى المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.

وأضاف: «نحن نتحدث عن عدد كبير من الناس. بالطبع. نحن نبذل قصارى جهدنا لإجلاء البقية. كل من المدافعين عنا. لقد جلبنا بالفعل كل شخص في العالم يمكن أن يكون أكثر الوسطاء نفوذا».

وبيَّن أنَّ القوات الأوكرانية استعادت المدن والقرى من القوات الروسية، قائلا إن العمل جار لإعادة الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الاجتماعية.