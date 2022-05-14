قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه سيشجع الأهلي بكل تأكيد، في مباراته أمام فريق وفاق سطيف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه مسالم في الرياضة وليس متعصبًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن السلام الجمهوري المصري سيعزف قبل انطلاق المباراة، وهو السلام الجمهوري الذي يحبه ويحترمه، معقبًا: «الطبيعي أشجع الأهلي، هو فريق يمثل بلدي، كيف لا أشجعه؟».

وعن مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري، وصفها بأنها مباراة ليس في الحسبان إطلاقًا، متابعًا: «أعتبر الزمالك مجاش كما جاء في تصريحات مرتضي منصور والمسؤولين عن كرة القدم، الزمالك كان خارج الخدمة يومها، وإنبي كان من الممكن أن يحرز هدفين إضافيين».

وتحدث نقيب المهن الموسيقية، عن اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، متسائلًا عن سبب عدم منح الفرصة لـ«جلال»، وكون المصريين عنيفين في قراراتهم وآرائهم.

وتابع: «ليه منديهوش الفرصة؟ ليه ديمًا عنيفين في قراراتنا وآرائنا؟ نتكلم بصراحة الفرق في الفلوس بين الأجنبي والمصري كبير جدًا، وأعتقد الدولة المصرية في أمس الحاجة إنها توفر، البطولات مش كل يوم يعني، أتمنى المدرب المصري يعمل نتائج هائلة، خاصة أن المنتخب بقيادة مديرين فنيين مصريين، حققوا إنجازات لم تحدث مع مدربين أجانب».

ويخوض النادي الأهلي، مباراته ضد وفاق سطيف الجزائري، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.