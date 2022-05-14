رئيس البرلمان العربي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتوليه مقاليد الحكم بالإمارات

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلفا لفقيد الأمتين العربية والإسلامية الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وأعرب العسومي، في بيان صدر اليوم، عن تمنياته الخالصة لقيادة الإمارات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات واستكملها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها.

كما أعرب عن ثقة البرلمان العربي بأن الرصيد الضخم لمكانة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي سيستمر وينمو مع القيادة الجديدة للبلاد، وداعيا الله عزوجل، أن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخدمة الإمارات وشعبها.