بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات

من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي لمستوردي الغاز حلا لتجنب خرق العقوبات عند شراء الوقود من روسيا والاستمرار في تلبية مطالب الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الدفع بالروبل.

وفي إرشادات جديدة بشأن مدفوعات الغاز، تخطط المفوضية الأوروبية للقول إنه يجب على الشركات أن تصدر بيانا واضحا بأنها تعتبر التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت المصادر أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أبلغت الحكومات بأن الإرشادات لا تمنع الشركات من فتح حساب في بنك "جازبرومبانك" وستسمح لها بشراء الغاز وفقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وتتدافع الشركات الأوروبية منذ أسابيع لمعرفة كيف يمكنها تلبية طلب موسكو والحفاظ على تدفق الغاز الحاسم دون انتهاك العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي.

وقال بوتين في 31 آذار/مارس إنه إذا لم يتم سداد المدفوعات بالروبل فإن صادرات الغاز ستتوقف. وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الوقود الروسي لتدفئة المنازل وصناعة الطاقة.