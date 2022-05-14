الصين تعتزم بناء أضخم سد مائي دون أي تدخل بشري

تعتزم الصين، تشييد أكبر سد مائي بحلول عام 2024، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء السد الذي من المنتظر أن يصل ارتفاعه إلى 180 مترا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة «South China Morning Post» أنّ السد الصيني المزمع بناؤه سيتم تصميمه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي شكل من التدخل البشري.

تقرر تصميم السد مقطعا عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، ثم يتم التعامل مع جميع معدات البناء من جرافات وغيرها وجميع المواد التي تنقلها الشاحنات عبر الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.

ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.

يضاف إلى ذلك تحاول الصين التوسع في مجال توليد الطاقة عن طريق إنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المجاري المائية وهي محطة بايخهتان.

ونشرت وسائل إعلام صينية صورا قالت إنها لمحطة بايخهتان، تم التقاطها في الـ 21 من أبريل الماضي، ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين أكبر محطة كهرمائية للطاقة قيد الإنشاء في العالم.