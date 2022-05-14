أصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانًا حول ما تقول إنها خسائر أوكرانيا في الحرب التي دخلت يومها الـ80، ولا تلوح في الأفق نهاية لها.

الدفاع الروسية التي تصدر هذا التقرير بشكل يومي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وقالت اليوم السبت، إنّ سلاح الجو دمّر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

الحرب الدائرة التي تصر موسكو على نعتها بأنها "عملية عسكرية خاصة"، شهدت في يومها الثمانين، وفق البيان الروسي، إسقاط 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض 3 قذائف صاروخية أطلقت من راجمات "سميرتش" في منطقة خاركوف.

الإحصاءات الروسية أشارت كذلك إلى تدمير خمسة مواقع قيادة ومستودعين للذخيرة في مناطق سبورنوي وبيريستوف بمنطقة دونيتسك، بصواريخ عالية الدقة، مع تم تصفية 100 ممن وصفهم البيان بأنهم متطرفون، وتدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية.

ذكر البيان أنّ القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 18 مركز قيادة عسكري أوكراني، و543 نقطة تجمع عسكرية، ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية ليوبوميروفكا، بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى 23 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

البيان لم يتضمن أي إشارة إلى سقوط خسائر روسية، وهو أمرٌ معتاد من قِبل موسكو التي قلما تعلن تعرضها لخسائر خلال الحرب، مقابل بيانات تُصدرها أوكرانيا ودول غربية مناهضة لروسيا، تتحدّث عن خسائر بشرية ولوجستية تتعرض لها موسكو.