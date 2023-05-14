شولتز: زيارة زيلينسكي إلى برلين رسالة قوية

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين بمثابة "رسالة قوية".

وأكد شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا "طالما استلزم الأمر"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن بلاده تتعاون مع شركائها "من أجل محاسبة روسيا على جرائمها".

ووصل زيلينسكي إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع القادة الألمان حول إرسال المزيد من الأسلحة لمساعدة كييف، وإعادة بناء ما دمرته الحرب الطاحنة التي بدأت قبل أكثر من عام.

وحلقت طائرة زيلينيسكي، التابعة للقوات الجوية الألمانية، إلى العاصمة الألمانية قادمة من روما، حيث التقى هناك البابا فرانسيس ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أمس السبت.

وعشية وصوله الذي جاء وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمساعدات تربو قيمتها على 2.7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) تتضمن دبابات ومنظومات دفاع جوي وذخيرة.

وغرد زيلينسكي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متواجد بالفعل في برلين، سنناقش الأسلحة والدفاع الجوي وإعادة الاعمار والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والامن".