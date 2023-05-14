قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن القائمة المطلقة ضرورية للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي.

وأضاف رشاد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي خلال مناقشة قضية النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، أن مجلس النواب عبارة عن رقابة وتشريع وخدمات بفرض الشارع المصري، متسائلا: "هل يتحمل الناخب المصري الورقة الثالثة، وبالتجربة أصبح من الصعب أن يحصل الناخب على ثلاث ورقات للتصويت فى ظل الإقبال الذى تشهده الانتخابات".

وقال إن القائمة النسبية هي البحث عن تمثيل أشخاص بعينها داخل المجالس النيابية، لأن القائمة المطلقة لا تحقق ذلك، والنسبية تبحث عن تمثيل وبلغة الشارع هى مبحث للخيانة السياسية.

وتساءل: "هل يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية عمليا بشكل يحقق استقرار الشارع؟"، مستشهدا بقنا كمحافظة كبيرة المساحة قائلا: "ففى حالة وجود خمس قوائم نسبية، سيكون الخمسة من عاصمة المحافظة، وستفقد شرط من أهم شروط القائمة المطلقة وهو التمثيل الانتخابي الجغرافي".

واختتم قائلا إن النظام النسبي ليس مرفوضا تماما ولكن لابد من التمهيد له، وليس بالضرورة أن يكون هناك فى الانتخابات القادمة، ولكن إذا كان هناك مجالس محلية قد نختارها بالقائمة النسبية.