بدء حفل تسليم زيلينسكي جائزة شارلمان في مدينة آخن الألمانية

بدأ حفل تسليم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جائزة شارلمان في قاعة التتويج بمبنى بلدية مدينة آخن غربي ألمانيا اليوم الأحد، وبدأ الحفل متأخرا عن موعده المقرر بما يزيد عن ساعة.

وظل لمدة طويلة من غير المعروف ما إذا كان زيلينسكي سيحضر بنفسه إلى مدينة آخن لتسلم الجائزة.

ودخل زيلينسكي بعد ظهر اليوم القاعة التي تعود إلى العصر الوسيط، وكان ضيوف الحفل في انتظاره حيث صفق له الحضور وقوفا عند دخوله القاعة.

وكان زيلنيسكي توجه جوا برفقة نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من العاصمة برلين إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا لحضور الحفل.

وكرمت ألمانيا زيلينسكي والشعب الأوكراني بجائزة شارلمان تقديرا لخدمات أوكرانيا من أجل وحدة أوروبا، وجاء في حيثيات منح الجائزة الحديث عن الدور الذي قام به زيلينسكي في التصدي للعملية العسكرية الروسية وأن زيلينسكي ليس رئيس الشعب الأوكراني والقائد الأعلى للجيش الأوكراني وحسب بل إنه "أيضا المحفز والمتواصل والمحرك والرابط بين أوكرانيا والفيلق الكبير من الداعمين".