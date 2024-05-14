 ملك الدنمارك وقرينته يقضيان عيد زواجهما العشرين في أوسلو - بوابة الشروق
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ملك الدنمارك وقرينته يقضيان عيد زواجهما العشرين في أوسلو

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:29 م

سافر ملك الدنمارك فريدريك العاشر بصحبة قرينته الملكة ماري إلى أوسلو في زيارة دولة اليوم الثلاثاء، ولقضاء عيد زواجهما العشرين هناك أيضا.

وتمت مراسم زواجهما قبل 20 عاما في كنيسة "أور ليدي" في كوبنهاجن.

و في أول زيارة رسمية لهما كملك وملكة الدنمارك إلى النرويج، زارا ملك النرويج الملك هارالد الخامس (87 عاما) وزوجته الملكة سونيا.

واستقبلهما ولي العهد الأمير هاكون وقرينته الأميرة ميته- ماريت

وجاءت زيارة الدولة إلى النرويج، وزيارة أخرى الأسبوع الماضي إلى السويد بعد تولي الملك فريدريك العرش في يناير خلفا لوالدته الملكة مارجريت الثانية التي تنازلت عن العرش على نحو غير متوقع.


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