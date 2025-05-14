صحة غزة: نسبة عينات المياه الملوثة تجاوزت 25% في القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن نسبة عينات المياه الملوثة تجاوزت 25% في القطاع، منوهة أن تلوث المياه أدى الى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين.

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، أن %90 من الأسر تُواجه انعدام الأمن المائي.

وأشارت إلى أن «دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزيد من الاحتياج للمياه، خاصة مياه الشرب».

وحذرت من أن «التجمعات السكانية في أماكن النزوح تُعاني من أوضاع كارثية؛ نتيجة عدم توفر مصادر المياه»، قائلة إن «الحفر الامتصاصية المخصصة للصرف الصحي تزيد من الخطورة على الخزان الجوفي».

ولفتت إلى أن «90% من محطات التحلية خرجت عن الخدمة تمامًا»، منوهة أن «80% من محطات الصرف الصحي خرجت عن الخدمة، ما يزيد نسبة تلوث مياه البحر».

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس 2680 مواطنًا وأصيب 7680 آخرين، جلهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52808 شهداء و119721 إصابة، وما يزيد على 14 ألف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية والمنازل والمباني السكنية.



