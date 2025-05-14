بوروسيا دورتموند يعلن عن صفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الظهير الأيسر السويدي الدولي، دانييل سفينسون، بشكل نهائي بعقد يمتد حتى عام 2028.

انضم سفينسون /23 عاما/ إلى دورتموند في يناير/كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة قادما من نوردشيلاند الدنماركي حتى نهاية الموسم الجاري مع بند يسمح بإمكانية شرائه نهائيا.

شارك سفينسون في 15 مباراة مع دورتموند، منها 11 مباراة بشكل أساسي، وسجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند "قوة ومرونة سفينسون تناسب أسلوب لعبنا، وتقدم لنا خيارات عديدة، بخلاف أنه لاعب جيد ومحترف مثالي".

ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تحسنت نتائجه مؤخرا، بعدما حقق 6 انتصارات في آخر 7 جولات، وحافظ على سجله خاليا من الهزيمة.

وسيضمن دورتموند احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حال فوزه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف في الجولة الأخيرة من الدوري يوم السبت المقبل بغض النظر عن مصير مباراة فرايبورج رابع الترتيب ضد آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث.

ويستعد الفريق الألماني أيضا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يلعب في المجموعة السادسة التي تضم صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينيسي البرازيلي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.