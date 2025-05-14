افتتاح دورة التفصيل والخياطة بالورشة المتنقلة بالمنوفية لتأهيل المتدربات وخلق فرص عمل

افتتح عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، دورة التفصيل والخياطة داخل الورشة المتنقلة بمقرها الجديد بقرية بخاتي، في خطوة تستهدف تأهيل المتدربات على مهارات الخياطة والتفصيل بأسلوب احترافي، وخلق فرص عمل من خلال الحرف اليدوية، دعمًا للمبادرات الرئاسية في المجتمعات المحلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية قدرات العمالة المصرية، بما يسهم في تعزيز المهارات الحرفية وتحقيق التنمية الذاتية والاقتصادية.

وشهد الافتتاح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيهاب حجازي المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وعلا الباز، مدير إدارة التدريب المهني والتشغيل الداخلي بمديرية العمل، إلى جانب مسؤولي الورشة المتنقلة، فرحات المحراث، وعلي الفطاطري.