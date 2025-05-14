 مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 12:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 12:57 ص

أعرب محمد السحرتي، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في أولى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر.

وقال السحرتي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن الفوز جاء نتيجة مجهود كبير بذله الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًا على مدار فترات المباراة الأربع.

وأشاد بتألق عناصر الفريق، لافتًا إلى الظهور اللافت للثنائي عمرو هشام، قائد الفريق، ومحمد إبراهيم، الذي وصف اللقاء بأنه "مولد نجم جديد" للاعب الصاعد.

كما أثنى السحرتي على المحترف الأمريكي كايني هاينز، مؤكدًا أن انسجامه الكامل مع المجموعة في الفترة الأخيرة كان له دور كبير في هذا الانتصار المهم.

واختتم السحرتي تصريحاته بالتأكيد على الدور المؤثر لجماهير الزمالك في الفوز، قائلًا: "جمهور الزمالك هو كلمة السر، ونعدهم بأن نقاتل بكل قوة من أجل الوصول إلى النهائي".


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