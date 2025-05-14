جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق في حي الرمال الجنوبي بـ غزة

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سكان عدد من البلوكات السكنية في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة، بإخلاء منازلهم فورًا، تمهيدًا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

ووفقا للبيان الصادر عن الجيش، فإن أوامر الإخلاء تشمل البلوكات: 633، 706، 785، 786، و787.

وزعم الجيش أن حركة حماس تستخدم هذه المناطق السكنية في "أنشطة إرهابية"، ونشر صورة قال إنها تُظهر "دليلًا" على ذلك.

وأكد الجيش في بيانه: "سيهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي هذه المنطقة بقوة شديدة"، مشددًا على أن "المنظمات، وعلى رأسها حماس، تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة ونزوح السكان المدنيين".

ودعا البيان السكان إلى إخلاء المنطقة على الفور من أجل سلامتهم.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الجانب الفلسطيني أو من حركة حماس بشأن هذه التطورات.