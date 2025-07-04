مستقبل وطن: التوافق على معايير موضوعية لاختيار مرشحي القائمة الوطنية للأحزاب

عُقد بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أمس الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد حضر الاجتماع، الذي استغرق قرابة ثلاث ساعات، ممثلو الأحزاب والقوى السياسية التالية: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، وحزب إرادة جيل، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتبادل الحاضرون وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة للنقاش، وأسفر الاجتماع عن توافق عام على أن المشاركة في تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" تعبّر عن رغبة مشتركة لدى جميع الأطراف في التمسك بفكرة العمل الوطني المشترك، دعمًا للمصالح العليا للدولة المصرية وشعبها، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد تحديات إقليمية ودولية دقيقة، مع التأكيد على احترام التباين في الرؤى ووجهات النظر بين المشاركين، والذي سيكون محله الطبيعي داخل غرفتي البرلمان المقبلتين.



وجاء في البيان: "ندعو الشعب المصري العظيم، صاحب السيادة، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، بصورة تعبّر عن إرادته وتحقق مصالحه، من خلال التصويت الحر لمن يراه قادرًا على تمثيله، في ظل ضمانات دستورية وقانونية ومؤسسية راسخة تكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية."



واستكمل:" تم التوافق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن كل من الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة فيها، والتي لها كل الحق في اختياراتها، بما يحقق التناسق والتجانس بين مرشحي القائمة، ويقدم للناخب المصري من يرى فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة".



كما قرر التشكيل الفوري للجنة قانونية مشتركة، لإعداد وتنفيذ كل الخطوات القانونية المطلوبة للتقدم بمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ضمن المواعيد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

واختُتم الاجتماع بتوجيه الشكر لحزب مستقبل وطن على تخصيص أحد مقراته بالقاهرة ليكون مركزًا لإدارة جميع الإجراءات والمراحل المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، على مستوى مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" في مختلف المحافظات.