ترامب: أخبار سارّة بشأن أوكرانيا اليوم أو غدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أخبارا إيجابية حول التسوية في أوكرانيا قد ترد "اليوم أو غدا، وربما الجمعة".

وأضاف ترامب خلال اجتماع مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: "أعتقد أننا سنسمع أخبارا جيدة جدا عن أوكرانيا اليوم، وربما غدا، وبصراحة، ربما يوم الجمعة... سنرى"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشكر ترامب قطر على دعمها للجهود الدبلوماسية الأمريكية بما في ذلك المساعدة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان الروسي والأوكراني مفاوضات غدا الخميس في إسطنبول، حيث أعلن الكرملين اليوم أن الوفد الروسي في انتظار لقاء الوفد الأوكراني في إسطنبول يوم غد الخميس للمفاوضات دون أن يفصح عن تشكيلة الوفد الروسي.

ويوم الأحد الماضي خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلي وسائل الإعلام الروسية والدولية واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول 15 مايو الجاري وأكد أنه لا يستبعد تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار تلتزم به كييف.

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات في كييف إلى الموافقة "فورا" على اقتراح بوتين وقال إن مثل هذه المحادثات "ستحدد على الأقل ما إذا كانت الصفقة ممكنة".