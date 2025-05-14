روسيا وأوكرانيا تناقشان القضايا السياسية والفنية في إسطنبول غدا

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، غدا، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أوشاكوف، للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين"، وفقاً لوكالة"سبوتنيك" الروسية.

وذكر أوشاكوف أن "الوفد الروسي سيناقش في إسطنبول، القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس".