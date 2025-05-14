إطلاق مبادرة تنظيف الشاطئ والتوعية بالحفاظ على الأحياء المائية في الإسكندرية الجمعة

تطلق قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية برئاسة لينا بلان، يوم الجمعة المقبل، مبادرة تنظيف الشواطئ، والتي يشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي في مصر، وبدعم من محافظة الإسكندرية ووزارة البيئة.

والمبادرة الفريدة من نوعها تتصدى لتلوث البلاستيك وتسعى لتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة والحفاظ على الأحياء المائية والتنوع البيولوجي البحري ضد التلوث البلاستيكي.

ويأتي هذا الحدث تحت إشراف كل من الاتحاد الأوروبي بمصر وقنصلية فرنسا مع المعهد الفرنسي، وبمشاركة طلاب المدارس الثانوية من الشبكات الناطقة بالفرنسية والإنجليزية وأيضا الألمانية، حيث يشاركون في نشاط تنظيف شاطئ ستانلي، يليه ورشة توعوية بالأحياء المائية وكيفية الحد من ظاهرة تلوث المحيطات.

يذكر أن المشروع لا يهدف فقط إلى التنظيف، بل أن يكون تجربة تعليمية وتفاعلية. ليكتسب الطلاب نظرة شاملة على دورة حياة البلاستيك واكتشاف مدى تأثيره على الكائتات البحرية.