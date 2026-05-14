افتتاح البوابة الثانية بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية لتعزيز السيولة المرورية

شهدت المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية افتتاح البوابة رقم 2؛ بهدف تعزيز السيولة المرورية.

وأكد بيان محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أن البوابة الجديدة أُقيمت على مساحة 230 مترا وتتكون من مبنى إداري يضم 3 طوابق، و11 مكتبا مخصصا لجهات التأمين، تشمل الشرطة والجمارك وأمن المنطقة الحرة، بما يساهم في تنظيم إجراءات الدخول والخروج بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف البيان أن البوابة تساهم في تحسين بيئة العمل ودعم خطط التوسعات الجارية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين في المنطقة.

وتابع اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الأعمال النهائية بالبوابة في مارس الماضي، موجها بسرعة الانتهاء منها تحقيقا للسيولة المرورية وعلاجا للاختناقات في هذه المنطقة.

من جهته، أكد المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة، أن البوابة الجديدة مجهزة بكاميرات المراقبة وجهاز "إكس راي" لفحص الحقائب وبوابة إلكترونية للكشف عن المعادن وجميع التجهيزات الأمنية اللازمة، مضيفا تخصيص البوابة لخدمة حركة دخول الشاحنات وأتوبيسات نقل العاملين، حيث تستوعب نحو 1500 أتوبيس لنقل العمال و100 شاحنة يوميا لنقل البضائع، بما يخدم نحو 38 ألف عامل، بجانب 171 شركة عاملة داخل المنطقة وإنشاء ساحة انتظار أمام البوابة تستوعب عددا كبيرا من الشاحنات والأتوبيسات، بهدف منع التكدس المروري على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتحقيق انسيابية في حركة النقل.

ونُفذ المشروع بواسطة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بهدف دعم حركة الاستثمار في المنطقة الحرة وتسهيل العمليات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية المنطقة كمركز صناعي وتجاري حيوي.