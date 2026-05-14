محافظ قنا يعلن فتح باب التعاقد على محال السوق الحضاري بنجع حمادي لمدة 3 أيام

أعلن اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، فتح باب التعاقد على المحال والباكيات بالسوق الحضاري الجديد بمدينة نجع حمادي، اعتبارا من السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام فقط، مؤكدا أنه لن يُسمح بإبرام أي تعاقدات عقب انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ قنا، في بيان له، أن السوق الحضاري الجديد يأتي ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتنظيم حركة التجارة الداخلية، لافتا إلى أن الحملات الميدانية لرفع الباعة الجائلين بدأت بالفعل من شارع البوستة، على أن تستمر تباعا بباقي شوارع المدينة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية، لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار الببلاوي إلى أن السوق الحضاري أُقيم على مساحة 4 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليونا و852 ألف جنيه، بهدف إنهاء التكدسات المرورية بوسط المدينة، وتوفير بيئة عمل حضارية ومنظمة تدعم النشاط التجاري وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن السوق جرى تصميمه وفق أحدث المواصفات الفنية، حيث يضم 172 باكية و48 محلا تجاريا مجهزا بالكامل، إلى جانب كافتيريا متكاملة لخدمة الباعة والمترددين، وخزانات مياه حديثة، وغرفة أمن وحراسة، ونظام كاميرات مراقبة، ومنظومة متكاملة لمكافحة الحرائق، بما يضمن توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة.

وأكد محافظ قنا أن القيمة الإيجارية جرى تحديدها بصورة مدعمة لتخفيف الأعباء عن التجار، بواقع 3000 جنيه للمحل التجاري، و1500 جنيه للباكية، بالإضافة إلى باكيات أخرى بقيمة 750 جنيها شاملة الضرائب.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي نجحت في رفع 120 بائعا متجولا من شارع البوستة، ضمن خطة متكاملة لاستعادة المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة المرورية بالشوارع الحيوية.

وأشار إلى أن الحملة جاءت برئاسة حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وبمشاركة نواب رؤساء مدينتي فرشوط ودشنا، ورؤساء الوحدات القروية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث استهدفت إنهاء حالة العشوائية بشارع البوستة ونقل الباعة الجائلين إلى المواقع المخصصة لهم داخل السوق الحضاري.

وشدد محافظ قنا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان التزام الباعة بالأماكن المخصصة وعدم السماح بعودة الإشغالات والعشوائيات مرة أخرى، حفاظا على الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير مدينة نجع حمادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.