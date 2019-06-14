المرشحون لوكالة الطب البشري بجامعة سوهاج يعرضون خططهم التطويرية

التقى الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بالمرشحين لشغل منصب وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب لعرض خططهم التطويرية لهذا القطاع، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري.

وقال عزيز إنه قد تقدم لشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح رشدي استاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور نبيل يوسف أبو الدهب استاذ الجراحة العامة، والدكتور أسامة رشاد الشريف استاذ الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور الشاذلي صالح موسي استاذ جراحة العظام.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح باب الترشيح لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لشغل هذا المنصب لمدة 4 أيام، وذلك من يوم الأحد الماضي الموافق 9 يونيو الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 12 من الشهر نفسه.

وعرض المرشحين خلال لقائهم برئيس الجامعة، خطط تطويرهم لقطاع التعليم والطلاب، وهدفهم في تخريج أطباء اكفاء في كافة التخصصات الطبية، حيث تحدثوا عن خططتهم لمتابعة العملية التعليمية خلال العام الدراسي، وهدفهم في توفير أكبر قدر من الخدمات لطلاب الكلية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة التي تساهم في بناء شخصية الطالب واكسابه المهارات المختلفة.