البابا فرنسيس يدعو لمواجهة التغير المناخي

قال البابا فرنسيس في اجتماع اليوم الجمعة، مع مديري شركات نفطية إن العالم في حاجة إلى إجراء فوري في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف البابا: "أيها الأصدقاء الأعزاء، الوقت ينفد".

وتابع قائلا: "لا يمكننا تحمل رفاهية انتظار الآخرين لأن يتحركوا في هذا الصدد ، أو منح الأولوية للمكاسب الاقتصادية على المدى القصير، أزمة المناخ تستدعي منا إجراء حازما فوريا، والكنيسة ملتزمة تماما بأداء هذا الجزء".

زالتقى قادة صناعة الطاقة فرنسيس في نهاية مؤتمر استمر ليومين ونظمته الفاتيكان تحت اسم "التحول في الطاقة والاهتمام بوطننا المشترك".

ولم تعلن الفاتيكان عن أسماء قادة الصناعة الذين شاركوا في الاجتماع.

وتم اللقاء مع البابا اليوم الجمعة، وهو اليوم الذي بات مترادفا مع احتجاجات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" العالمية التي ينظمها الشباب.

وفي اشارة غير مباشرة إليهم ،قال البابا: "لا يجب أن يتحمل أولادنا وأحفادنا تكلفة عدم اضطلاع جيلنا بالمسؤولية. الشباب حقا يدعون إلى التغير كما يتضح ذلك بشكل جلي على نحو متزايد".