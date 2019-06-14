تعتزم شركة "باير أيه جي" الألمانية للصناعات الدوائية استثمار قرابة 5 مليار يورو (6ر5 مليار دولار) لتطوير بدائل لمبيد الحشائش "جلايفوسات"، الذي أدى إلى تعرضها لموجة من الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات بسبب الأضرار الناجمة عن استخدام هذه المادة.

وذكرت الشركة أن الاستعدادات لإعادة تسجيل هذا المبيد في أوروبا سوف تطرح على الرأي العام لدراستها، في إطار مساعي الشركة لتهدئة المخاوف من استخدام هذه المادة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة قولها في بيان اليوم الجمعة : "في الوقت الذي سيستمر فيه جلايفوسات في القيام بدور مهم في مجال الزراعة وبرنامج أعمال الشركة، إلا أن باير ملتزمة بطرح خيارات أكثر للمزارعين".

وأضافت الشركة أن العلماء والصحفيين والمنظمات غير الحكومية سوف يكون بمقدورهم المشاركة في عملية إعادة تسجيل هذه المادة مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام.

وتكبدت "باير" الشهر الماضي ثالث خسارة قضائية على التوالي بشأن دفع تعويضات عن حالات إصابة بالسرطان جراء التعرض لمبيد الحشائش "راوند أب" الذي تدخل في صناعته مادة "جلايفوسات"، مما دفع بعض الخبراء إلى رفع قيمة التعويضات التي من المقدر أن تدفعها الشركة إلى عشرة مليار دولار.

ومازالت الشركة تواجه دعاوى قضائية للحصول على تعويضات بسبب الإصابة بالسرطان من أكثر من 13 ألف شخص.