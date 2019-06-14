اليونان: اعتراض قارب يحمل 77 مهاجرا غير شرعي

أعلن خفر السواحل في اليونان اليوم الجمعة أنه اعترض قاربا يحمل على متنه 77 مهاجرا غير شرعي، وألقى القبض على اثنين من مهربي البشر.

وقال ضابط من خفر السواحل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من الواضح أن القارب الذي يرفع علم تركيا، كان في طريقه إلى إيطاليا عندما تم اعتراضه أمس الخميس.

ويحاول عشرات الآلاف شهريا عبور مياه البحر المتوسط إلى أوروبا بمساعدة مهربي البشر بحثا عن حياة أفضل، ووجهتهم دوما هي دول الشمال الغنية في القارة، ولكن ينتهي بهم الحال في غالب الأمر في معسكرات المهاجرين في اليونان وإيطاليا.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم تسجيل 15500 لاجئ تمكنوا من الوصول إلى الجزر اليونانية في بحر إيجا منذ بداية العام. وتستضيف اليونان حاليا حوالي 60 ألفا من المهاجرين واللاجئين.