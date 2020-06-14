انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بالمحلة

أقدم شاب فى العقد الثالث من عمره اليوم السبت على الأنتحار شنقا داخل شقته السكنية الكائنة بشارع بلال ابن رباح بالسكة الوسطنية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأنتحار شاب يدعى " ابراهيم . ا " يبلغ من العمر ٢٢ سنة داخل شقته السكنية .

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وفريق من البحث الجنائى إلى موقع الحادث ، وتبين من خلال المعاينة الأولية ان الشاب أستخدم حبل غسيل للتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية .

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها واستخراج تصريح بدفنها .

كما تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .