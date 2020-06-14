استمرار حملات رش وتعقيم المنشآت الحكومية والصحية بسفاجا

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المدينة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات الحكومية.

وأوضحت "المغربي" أن إدارة الطب البيطري بسفاجا تمكنت اليوم من تطهير وتعقيم الشرطة العسكرية بميناء سفاجا وقسم شرطة سفاجا والسجن والاحوال المدنية واستراحات الشرطة والمكاتب.

وأضافت أن إدارات الوحدة المحلية بالمدينة تقوم يوميا بعدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارات" البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية" للرش والتعقيم في أماكن ظهور الإصابات على مستوى المدينة في إطار تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأسفرت الحملات عن رش وتعقيم وتطهير عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية والطرق الرئيسية والفرعية والتجمعات السكنية منها منطقة سفاجا البلد ومنطقة الأشغال العسكرية.