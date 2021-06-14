قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن تجزئة الاتفاق للملء الأول والتشغيل المستمر أمر غير مقبول.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه نظرا لضيق الوقت فإن السودان يقبل بالاتفاق المرحلي، وفق الشروط الآتية:

1 - التوقيع على كل ما جرى التوافق عليه حتى الآن.

وأشار عباس إلى أن "مشكلة سد النهضة ليست التفاوض الفني"؛ حيث يعتقد أنه جرى التوافق حول نحو 90% من النقاط الفنية التي تشمل: عدد سنوات الملء، والتبادل اليومي للبيانات، وسلامة السدود، على حد قوله.

2 - ضمان استمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، بحيث يصبح الاتفاقية المرحلية ساريةً إلى أن تجدد باتفاقية أخرى.

3 - أن يكون التفاوض بين الفترة الأولى والتالية وفق برنامج زمني محدد.

وأشار وزير الري السوداني إلى أن إثيوبيا أعربت، منذ أبريل من العام الماضي، عن رغبتها في التوقيع على اتفاق أولي للملء ثم بعد ذلك اتفاق للتشغيل.

وأوضح أن "آثار سد النهضة على السودان" تتركز على سلامة تشغيل سد الروصيرص، وهي ضرورية في الملء الأول وفي التشغيل المستمر.